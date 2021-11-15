Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа дата нового судебного заседания по делу Саакашвили

Ян Брацкий
20:46 15.11.2021
Участие в заседании самого Михаила Саакашвили под вопросом, не исключено, что ему могут отказать в этапировании в суд.
Названа дата нового судебного заседания по делу Саакашвили
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

В Тбилиси назначили дату судебного заседания по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Процесс начнется 16 ноября, заявил адвокат политика Бека Басилая.

«16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Заседание назначено на 11:00 (10:00 мск)», - приводи ТАСС слова юриста.

Участие самого Михаила Саакашвили в заседании под большим вопросом, отметил защитник. Не исключено, что бывшему грузинскому лидеру откажут в этапировании в суд, как это уже было ранее.

Михаил Саакашвили покинул родину в 2013 году, после чего против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Его заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили. Приговорили к трем и к шести годам колонии соответственно.

Двадцать восьмого сентября бывший глава государства тайно вернулся со стороны Украины. Он спрятался в автомобиле, который перевозил молочные продукты и так попал на грузовой паром. Предположительно, ему помогали как минимум четыре человека, они также задержаны. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку, от которой, впрочем, вскоре был вынужден отказаться. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 В стране и мире
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
16:34 В стране и мире
Агент Гаркалина назвала фантазиями новость о возможной ампутации руки артиста
15:18 В стране и мире
Видео
Физик назвал главную опасность космического мусора
14:31 В стране и мире
В Минцифры назвали число зарегистрированных корпоративных сим-карт
14:27 В стране и мире
Видео
Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в Москве и области
Популярное
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.