Названа дата нового судебного заседания по делу Саакашвили

В Тбилиси назначили дату судебного заседания по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Процесс начнется 16 ноября, заявил адвокат политика Бека Басилая.

«16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Заседание назначено на 11:00 (10:00 мск)», - приводи ТАСС слова юриста.

Участие самого Михаила Саакашвили в заседании под большим вопросом, отметил защитник. Не исключено, что бывшему грузинскому лидеру откажут в этапировании в суд, как это уже было ранее.

Михаил Саакашвили покинул родину в 2013 году, после чего против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Его заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили. Приговорили к трем и к шести годам колонии соответственно.

Двадцать восьмого сентября бывший глава государства тайно вернулся со стороны Украины. Он спрятался в автомобиле, который перевозил молочные продукты и так попал на грузовой паром. Предположительно, ему помогали как минимум четыре человека, они также задержаны. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку, от которой, впрочем, вскоре был вынужден отказаться. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.