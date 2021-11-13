Вучич планирует обсудить с Путиным вопрос цен на газ для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным цены на голубое топливо и объемы поставок газа в Сербию. Кроме того, Вучич заявил, что надеется на понимание по газовому вопросу со стороны российского лидера.

«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем», - сказал лидер Сербии в интервью в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее президент Сербии рассказал, что многому учится у Путина. Александр Вучич добавил, что президент России «возвысил страну» во многих смыслах.