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По новым правилам: как в регионах России ужесточают политику QR-кодов для сдерживания коронавируса

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
19:02 15.11.2021
Планируется, что новые требования начнут действовать с 1 февраля 2022 года.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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QR-коды показали свою эффективность для сдерживания коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании в правительстве. Уже в феврале следующего года их могут начать требовать не только в общественных местах, но и при посадке в самолет или на поезд. Законопроекты Госдума может рассмотреть до конца года. Пока предложения направили для изучения в Счетную и Общественную палаты, в Совет Федерации и в регионы.

Режим нерабочих дней, завершившийся накануне еще в нескольких регионах России, в Хабаровском крае совпал с возобновлением работы торговых центров, в которых теперь пускают только покупателей, сделавших прививки. Исключение есть для продуктовых и аптек.

Попасть без QR-кода не могут даже продавцы, которые уже давно должны были вакцинироваться. Соблюдение требований проверяют сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации.

Не дожидаясь введения требований по всей России, свои ограничения для непривитых ввели в большинстве регионов. В северной столице даже в ЗАГС можно попасть исключительно по QR-коду. Поблажек не сделают ни для невесты, ни для жениха.

В Челябинске без QR-кода не войти даже в супермаркет. Исключение - для помещений площадью меньше 400 метров. Поэтому неудивительно, что в одном из магазинов крупнейшей федеральной сети появились интересные объявления. Товар вроде бы как есть, но самостоятельно взять с витрины покупатель его не может. Зато ему с удовольствием помогут сотрудники магазина.

В пресс-службе ритейлера прокомментировать ситуацию отказались.

На федеральном уровне законопроект не предполагает столь серьезных ограничений и коснется в первую очередь мест общего пользования. Стадионы, театры, музеи, кафе и магазины - попасть туда смогут лишь те, кто сделал прививку, имеет медотвод или недавно переболел коронавирусом.

Действовать новые требования, скорее всего, начнут с 1 февраля, а до этого наряду с сертификатом о вакцинации для получения QR-кода будет достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест. Сегодня эта тема стала одной из главных на совещании в правительстве.

Аналогичные требования будет действовать на воздушном и железнодорожном транспорте. Указывать QR-код нужно будет как при покупке билета, так и при посадке в самолет или поезд. А в случае отсутствия необходимых или предоставления недостоверной информации деньги за перевозку обещают вернуть. В течение двух суток, но не позднее, чем за четыре часа до окончания регистрации на рейс. Очевидно, что все потребует целой армии проверяющих.

Появилась даже новая профессия - контролер QR-кодов. А в том же Хабаровске популярностью пользуется QR-курьер.

В самой Москве принятые меры помогли серьезно снизить заболеваемость. В результате столичным театрам разрешили увеличить заполняемость зала с 50% до 70%.

В остальных городах России справиться с пандемией еще только предстоит. И как скоро это станет возможно, зависит исключительно от нас. Уровень так называемого коллективного иммунитета в России сегодня 49% из необходимых 80% от населения страны.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Песков рассказал, что в парламенте только начинается работа по законопроектам о QR-кодах, поэтому вопросы об интеграции инициативы в стране являются преждевременными. При этом Песков предложил уточнять детали по разрабатываемым законам в правительстве.

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