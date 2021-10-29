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Главная судья Вашингтона назвала «шизофренией» действия Минюста по делу о штурме Капитолия

Анна Берестовая
05:53 29.10.2021
Американская судья раскритиковала действия Минюста США по делу о штурме Капитолия.
Главная судья Вашингтона назвала «шизофренией» действия Минюста по делу о штурме Капитолия
© Фото: pexels.com
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Объявление министерством юстиции Соединенных Штатов штурма Капитолия, произошедшего в начале января 2021 года, «беспрецедентной атакой на демократию» совершенно не согласуется с незначительными обвинениями против участников беспорядков. Такое мнение выразила глава федерального суда Вашингтона Берил Хауэлл.

Она посчитала, что предъявление «напавшим на демократию» гражданам тех же обвинений, что и мирным протестующим - крайне противоречиво.

«Это выглядит как... что-то невразумительное и почти на грани с шизофренией», - цитирует ее газета Washington Post.

Судья выразила крайнее недовольство сложившейся ситуацией во время работы по делу Джека Гриффита, обвиненного в расхаживании по Капитолию. Она заявила, что за время своей судебной практики не оказывалась в подобной позиции и добавила, что ее руки в данном случае связаны.

«Все из-за правительства, которое сначала говорит о преступлении века, а потом требует наказать за него как за переход улицы на красный свет», - возмутилась судья.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей. Данная комиссия занимается расследованием подробностей штурма Капитолия, произведенного сторонниками бывшего лидера страны 6 января.

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