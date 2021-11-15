В Карелии заявили, что надбавки для жителей Крайнего Севера сохранятся

Жители Карелии продолжат получать надбавки к зарплате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«После изменения нормативной базы граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», - отмечается в сообщении местных властей.

В пятницу, 12 ноября, был подписан указ президента РФ Владимира Путина. Согласно нему с 1 января следующего года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов. В частности, они касаются районов Крайнего Севера. Проект постановления правительства проходит общественное обсуждение.

Кроме того, Путин подписал указ об отмене с 1 января действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

Утратившими силу признаются и указы президента Российской Федерации от 24 января 1992 года о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР, указ от 25 марта 1992 года о неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР.