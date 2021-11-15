Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак

Ряд обычных действий при мытье посуды могут привести к возникновению рака у человека. О потенциальной опасности некоторых привычек рутинной бытовой процедуры предупредили в китайской мобильной системе коммуникационных связей WeChat. Выдержки приводит ИноСМИ.

Во-первых, возможный вред может быть связан с моющим средством. Некоторые компании при производстве добавляют в продукцию формальдегид. Применения вещества в качестве консерванта позволяет увеличить срок хранения моющего средства. Однако формальдегид, попадающий в организм человека, потенциально токсичен для печени, оказывает подавляющее действие на иммунную систему и связан с развитием опухолей.

Во-вторых, привычка убирать посуду в шкаф сразу после мытья приводит к росту грибков и бактерий. Оставшийся на предметах грибок аспергилл в виде желтой плесени вызывает развитие опухолей или различных инфекционных заболеваний. В основном, этот совет относится к деревянным изделиям.

В-третьих, не стоит надолго, в частности, более чем на 5-6 часов, замачивать грязную посуду. Влажная среда способствует быстрому размножению бактерий, которые опасны для организма человека.