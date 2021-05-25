«Желтая плесень» атаковала Индию

На территории Индии вслед за черной и белой пришла вспышка «желтой плесени». Случаи заражения были зарегистрированы в городе Газиабад. О первом заболевшем данным видом грибковой инфекции сообщил оториноларинголог Б.П. Тьяги.

Врач объяснил, что обычно болезнь затрагивает только рептилий и в первый раз в его практике распространилась на человека. Зараженный испытывает проблемы с аппетитом, ощущает слабость и вялость.

Пациент также страдает из-за «белой плесени», и в настоящее время его состояние оценивается как неудовлетворительное. Об этом пишет The Economic Times.

Ранее российский миколог профессор София Бурова объяснила, что для перенесших COVID-19 людей заметно увеличивается риск развития различных грибковых заболеваний. Помимо тяжелого мукормикоза, охватившего Индию, распространяется также (и даже намного чаще) кандидоз или аспергиллез.