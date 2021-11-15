СК возбудил два дела после издевательств в детдоме в Курганской области

Следственный комитет возбудил два уголовных дела об истязании и халатности после проверки информации о жестоком обращении воспитанников старшего возраста с двухлетним ребенком в детдоме в Курганской области.

«По результатам доследственной проверки возбуждены два уголовных дела… по признакам преступлений, предусмотренных ст.293 УК РФ ("Истязание, халатность")», - говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее в соцсетях разместили несколько видео из детдома Юргамышского района. На кадрах подростки сняли на телефон факты издевательств над двухлетним ребенком. Старшие воспитанники детдома били ребенка по голове, животу, дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить.

В отношении двух 16-летних воспитанников полиция составила протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

В СК отметили, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В октябре СК России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. На видео было показано, как следователи изучают различные документы.

Накануне в Сети появились кадры насилия и пыток осужденных. Тогда уточнялось, что на видео было запечатлено не менее четырех эпизодов истязаний, пыток и унижений отбывающих наказание.