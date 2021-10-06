СК показал кадры следственных действий по делам о пытках заключенных под Саратовом

СК России опубликовал на своем YouTube-канале видео следственных действий в рамках уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. Так, на видео было показано, как следователи изучают различные документы.

«В настоящее время сотрудниками СК проводится осмотр всех помещений ФКЛПУ ОТБ №1 УФСИН России по Саратовской области, изымаются предметы и документы, которые могут иметь значение для установления истины по уголовному делу. Проводятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети появились кадры насилия и пыток осужденных. Тогда уточнялось, что на видео было запечатлено не менее четырех эпизодов истязаний, пыток и унижений отбывающих наказание. Как утверждали СМИ, события происходили в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Впоследствии в Кремле заявили, что данная ситуация является серьезным поводом для разбирательств. Также была отмечена необходимость подтвердить подлинность видеоматериалов с издевательствами.