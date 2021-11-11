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Врачи назвали новый фактор риска смерти при коронавирусе

Светлана Иванова
16:00 11.11.2021
Проблемы с дыханием во сне приводят к более высокому риску тяжелого течения коронавируса и смерти, считают американские врачи. Так, из-за апноэ развивается гипоксия, ухудшая состояние больного.
Врачи назвали новый фактор риска смерти при коронавирусе
© Фото: Александр Патрин, РИА Новости
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Американские ученые обнаружили новый фактор риска развития тяжелого течения COVID-19 и смерти. Речь идет о нарушении дыхания во сне. К такому выводу пришли врачи Кливлендской клиники в США в ходе соответствующего исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Networks Open.

Во время исследования медики проанализировали данные около 5 400 пациентов клиники, которые страдали нарушениями сна. Приняв во внимание некоторые другие факторы риска (ожирение, болезни сердца и легких, рак, курение), врачи выяснили, что при наличии у пациентов с нарушениями дыхания во сне риск тяжелого течения коронавируса увеличился на и смерти на 31%.

К нарушениям дыхания во сне относят многие патологии, в том числе апноэ, при котором происходит остановка дыхания во сне более чем на 10 секунд. Иногда она может составлять две-три минуты. Гипоксия, к которой приводили остановки дыхания, ухудшала прогнозы течения коронавирусной инфекции.

По мнению исследователей, необходимо более детально рассмотреть связь между нарушением дыхания у инфицированных COVID-19 и тяжестью заболевания, чтобы скорректировать терапию. Врачи считают, что в этом случае можно задействовать СИПАП-терапию, режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Однако перед внедрением новых стандартов нужны новые эксперименты, добавили американские медики.

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