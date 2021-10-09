Для российских врачей разработали новые правила оплаты труда

Министерство труда и министерство здравоохранения определились с главными параметрами грядущей реформы оплаты труда медицинского персонала и врачей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Если проект будет утвержден, то оплата труда медработников будет определяться в едином для всей России порядке. Согласно правилам, зарплата будет состоять из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

По замыслу авторов проекта, высокий уровень зарплаты будет формироваться не за счет повышения нагрузки на медработников. Согласно предварительным расчетам, минимальный прирост зарплат составит 2%, максимальный – 78%, причем наиболее заметный рост предусматривается в регионах, где заработные платы медиков занижены.

Проект предусматривает защитный механизм, при котором зарплата врачей и медработников никаким образом не может стать ниже нынешнего уровня – она может только увеличиться. Пилотный этап реформы должен стартовать уже с 2022 года в семи регионах, где расположены 440 медицинских учреждения и трудится более 170 тысяч человек медицинского персонала.