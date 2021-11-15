В Минцифры назвали число зарегистрированных корпоративных сим-карт

Примерно 13,3 миллиона корпоративных сим-карт были зарегистрированы на портале госуслуг с 1 июня этого года. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон "О связи"», - написано на сайте ведомства.

Отмечается, что регистрация номеров идет в соответствии с графиком. Министерство вместе с крупнейшими операторами сотовой связи проводит работу по оповещению всех корпоративных клиентов о необходимости предоставления сведений о своих абонентах до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что в России с 1 декабря могут отключить более половины корпоративных номеров из-за несоблюдения закона о «серых» сим-картах. Эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, консультант в администрации президента РФ Артем Геллер рассказал «Звезде», что представителям бизнеса необходимо заполнить данные о своих абонентах на портале госуслуг и получить ЕСИА.