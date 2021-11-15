Эксперт рассказал, почему в России могут отключить более половины корпоративных номеров

Возможное отключение корпоративных номеров в России связано с тем, что представители бизнеса долгое время не регистрировались на портале госуслуг. Сейчас им необходимо заполнить данные о своих компаниях на этом сайте и получить ЕСИА. Не исключено, что они смогут сделать это и после 1 декабря, поскольку срок может быть продлен. Таким мнением со «Звездой» поделился эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, консультант в администрации президента РФ Артем Геллер.

«Я думаю, что сроки все-таки перенесут, а появление этой новости связано с началом информационной компании для того, чтобы бизнес агитировать зарегистрироваться на госуслугах, получить ЕСИА и начать заполнять о себе информацию», - отметил специалист.

По его словам, основная проблема заключается в том, что многие представители бизнеса не знали о необходимости регистрации на госуслугах. Для подачи данных о корпоративных абонентах юридические лица обязаны получить разрешение от сотрудников, которые пользуются рабочими sim-картами.

Ранее стало известно, что с 1 декабря в России могут отключить более половины корпоративных номеров из-за несоблюдения закона о «серых» сим-картах.