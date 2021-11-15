В Польше заявили о планах построить стену на белорусской границе в 2022 году

Капитальное заграждение на границе Польши и Белоруссии построят в первой половине 2022 года. Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик.

«Мы хотим закончить эту инвестицию в первом полугодии будущего года», - сказал он, отвечая на вопрос о сроках строительства в эфире Польского радио.

Он также отметил, что, пока договоры не подписаны, устанавливать конкретные сроки было бы безответственно.

Несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС, в последние недели скопились на белорусско-польской границе. Власти Польши усилили охрану в этом районе, стянули туда военных и оперативно пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.

Ранее сообщалось, что белорусские военнослужащие построили лагерь для беженцев на границе с Польшей.