Армия Спецназ отбил захваченное «террористами» здание под Хабаровском Андрей Аркадьев Для дезориентации противника использовались дымовые шашки. Перестрелка продлилась менее двух минут. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Хабаровском крае во время учений по тревоге подняли мобильную группу спецназа Восточного военного округа. По замыслу маневров, здание промышленного объекта захватили условные террористы. При зачистке дома бойцы работали в парах. Вести бой приходилось в противогазах. Для дезориентации противника использовались дымовые шашки. Перестрелка продлилась менее двух минут. Такие антитеррористические занятия проходят еженедельно. Ранее прошла тренировка курсантов центра снайпинга Восточного военного округа. В ходе занятий военнослужащие стреляли на меткость. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика