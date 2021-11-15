В стране и мире В МЧС озвучили масштаб разрушений после ЧП на предприятии в Липецке Анна Касаткина Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. © Фото: lipetsk.nlmk.com Читайте нас на: Площадь разрушений после ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке составляет 250 квадратных метров. Спасательные работы на месте завершены, сообщил журналистам старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренний службы Денис Корольков. «По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение стены и кровли на общей площади около 250 квадратных метров, технологический процесс предприятия не нарушен», - цитирует его ТАСС. Корольков уточнил, что по состоянию на 23.30 мск аварийно-спасательные работы завершены. Восстановление разрушенного склада будет выполняться собственными силами предприятия, заключил он. Хлопок с последующем возгоранием произошел на угольном складе комбината в 21.30. С пожаром удалось справиться за 15 минут. Из-под завалов здания извлекли пострадавшую сотрудницу предприятия, она госпитализирована. По факту инцидента ведут проверку прокуратура и следственное управление СК РФ по Липецкой области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика