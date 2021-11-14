В МЧС раскрыли подробности пожара на металлургическом комбинате в Липецке

На месте инцидента на складе коксохимического склада в Липецке произошло обрушение кровли. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Липецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в 22:14. Сотрудники МЧС РФ ведут спасательные работы на месте инцидента. Сообщалось, что под завалами могут находиться люди, однако данная информация не нашла подтверждения.

На текущий момент известно, что один человек был извлечен из завалов и передан медиками. По последним данным, спасательные работы подошли к завершению, людей под завалами не осталось.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в момент инцидента был слышен взрыв, однако достоверно известно лишь о пожаре. Причины случившегося выясняются.