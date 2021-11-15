Сооснователь группы «Ногу свело!» не стал писать заявление в полицию после нападения

Барабанщик и один из основателей группы «Ногу свело!» Антон Якомульский рассказал, что пока не писал заявление в полицию после нападения на него с женой в центре Москвы. Супругов из газового пистолета обстрелял неизвестный.

«Я не хотел бы, пока не разберемся, ничего обсуждать. Заявление мы не писали», - сказал музыкант телеканалу «360».

Ранее в беседе со «Звездой» Якомульский рассказал, что чувствует себя хорошо. Сообщалось, что он и его жена попали в больницу с химическими ожогами глаз.