Сооснователь группы «Ногу свело!» рассказал о своем самочувствии после стрельбы

Сооснователь группы «Ногу свело!», композитор Антон Якомульский рассказал «Звезде», что чувствует себя хорошо.

«Спасибо, все хорошо», - сообщил Якомульский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что музыканта и его супругу Александру обстрелял неизвестный из газового пистолета в центре столицы. По данным агентства городских новостей «Москва», мужчина 1969 года рождения и его супруга 1977 года рождения попали в больницу с химическими ожогами глаз. После инцидента пострадавшая сторона написала заявление в полицию.

Сам Якомульский других подробностей происшествия приводить не стал.