Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео

Роман Захаров
12:19 15.11.2021
По факту инцидента полиция начала проверку.
© Видео: Страница новостей, VK © Фото: strnov, Вконтакте
Читайте нас на:

В вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу, произошла драка. Кадры инцидента очевидцы разместили в социальных сетях.

На записи видно, что в потасовке принимали участие несколько человек. Некоторые пассажиры при этом пытались разнять дерущихся.

Как, в  свою очередь, рассказали в пресс-службе УТ МВД по ЦФО, конфликт случился в воскресенье, 14 ноября. После стычки, по данным правоохранителей, заявлений от пассажиров в полицию не поступало.

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции "Москва-Павелецкая" поступило сообщение, что вечером 14.11.2021 в вагоне Московского центрального кольца произошла потасовка между пассажирами. Заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало. В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта», - объяснили в ведомстве.

Несколькими днями ранее в вагоне московского метро возле станции «Улица 1905 года» произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт был запечатлен камерой видеонаблюдения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:19 В стране и мире
Видео
Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео
11:16 В стране и мире
Видео
В РАН рассказали, когда на МКС принимают экстренные меры из-за риска столкновения с космическим мусором
10:12 В стране и мире
В Польше заявили о планах построить стену на белорусской границе в 2022 году
08:59 В стране и мире
Флагман Шестого флота ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
01:03 В стране и мире
Гинцбург рассказал о последствиях многократной ревакцинации от COVID-19
Популярное
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
СМИ сообщили о массовой драке мигрантов в Петербурге
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.