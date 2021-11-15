Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео

В вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу, произошла драка. Кадры инцидента очевидцы разместили в социальных сетях.

На записи видно, что в потасовке принимали участие несколько человек. Некоторые пассажиры при этом пытались разнять дерущихся.

Как, в свою очередь, рассказали в пресс-службе УТ МВД по ЦФО, конфликт случился в воскресенье, 14 ноября. После стычки, по данным правоохранителей, заявлений от пассажиров в полицию не поступало.

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции "Москва-Павелецкая" поступило сообщение, что вечером 14.11.2021 в вагоне Московского центрального кольца произошла потасовка между пассажирами. Заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало. В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта», - объяснили в ведомстве.

Несколькими днями ранее в вагоне московского метро возле станции «Улица 1905 года» произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт был запечатлен камерой видеонаблюдения.