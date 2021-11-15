Авиаконструкторские бюро России соберут в одном здании на территории «Сухого»

Конструкторский центр, объединяющий сразу несколько авиастроительных КБ, построят в Москве на территории «Сухого». Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сейчас начинаем проектировать здание, где будут находиться все наши КБ. Они будут все в одном здании, на территории "Сухого". Там будут КБ и "Мига", и "Сухого", и "Туполева", и "Яковлева". Все в одном месте будут находиться, это удобно для общения, для продуктивной работы над большими совместными проектами, программами будущего», - сказал он.

В здании будет все необходимое оборудование, информационная система и инфраструктура.

Глава госкорпорации отметил, что на территории Сухого создадут общую инфраструктурную и стендовую базу исследований и разработки, в том числе и для других конструкторских бюро.

Ранее Чемезов заявил, что в 2023 году построят три опытных образца истребителя Checkmate.