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К 2023 году построят три опытных образца истребителя Checkmate

Тимур Шерзад
12:00 15.11.2021
Рособоронэкспорт уже начал продвижение машины. Проведен целый ряд переговоров с иностранными делегациями - для них сейчас формируются предложения по облику машины. 
К 2023 году построят три опытных образца истребителя Checkmate
© Фото: ОАК
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К 2023 году будут построены три опытных образца истребителя Checkmate. Об этом на международном авиасалоне Dubai Airshow-2021 в ОАЭ заявил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

«Чтобы поднять самолет, нужно где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты», - ответил Чемезов на вопрос журналистов, сколько самолетов Checkmate постоят до его полета, который намечен на 2023 год.

По его словам, Рособоронэкспорт уже начал продвижение машины. Проведен целый ряд переговоров с иностранными делегациями - для них сейчас формируются предложения по облику машины. 

«Он [Checkmate - прим. ред.] может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы», - подчеркнул глава Ростеха.

Чемезов отметил, что он относит к конкурентом для Checkmate на внешних рынках самолеты JF-17, J-10, F-16. При этом, по его словам, сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35, который дороже как с точки зрения цены, так и по стоимости обслуживания. 

Ранее было названо место сборки новейшего однодвигательного истребителя Checkmate.

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