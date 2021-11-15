Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

На истребитель Checkmate можно будет установить иностранное вооружение

Андрей Аркадьев
12:00 15.11.2021
Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые презентовали за рубежом.
На истребитель Checkmate можно будет установить иностранное вооружение
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

На истребитель пятого поколения Checkmate можно установить любое вооружение, в том числе иностранное, но его необходимо адаптировать к российскому самолету, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Но с иностранным может быть сложнее, его надо будет адаптировать к нашему самолету. Мы предлагаем те опции, которые уже имеются и с которыми проведены с испытания на Су-57. Эти наработки уже все созданы, прошли испытания, доказали эффективность, поэтому это гораздо проще и дешевле», - сказал он.

Также Чемезов заявил, что в ОАЭ, где проходит премьерный зарубежный показ Checkmate в рамках авиасалона Dubai Airshow, проявляют интерес к истребителю.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал «Звезде», что этот самолет по многим характеристикам превосходит своих конкурентов.

При создании новейшего российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate применялись технические решения, уже отработанные на истребителях пятого поколения Су-57.

Впервые был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Планируется, что в воздух машина поднимется в 2023 году. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, серийное производство истребителя начнется в 2026 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:19 В стране и мире
Видео
Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео
11:16 В стране и мире
Видео
В РАН рассказали, когда на МКС принимают экстренные меры из-за риска столкновения с космическим мусором
10:12 В стране и мире
В Польше заявили о планах построить стену на белорусской границе в 2022 году
08:59 В стране и мире
Флагман Шестого флота ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
01:03 В стране и мире
Гинцбург рассказал о последствиях многократной ревакцинации от COVID-19
Популярное
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
СМИ сообщили о массовой драке мигрантов в Петербурге
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.