На истребитель Checkmate можно будет установить иностранное вооружение

На истребитель пятого поколения Checkmate можно установить любое вооружение, в том числе иностранное, но его необходимо адаптировать к российскому самолету, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Но с иностранным может быть сложнее, его надо будет адаптировать к нашему самолету. Мы предлагаем те опции, которые уже имеются и с которыми проведены с испытания на Су-57. Эти наработки уже все созданы, прошли испытания, доказали эффективность, поэтому это гораздо проще и дешевле», - сказал он.

Также Чемезов заявил, что в ОАЭ, где проходит премьерный зарубежный показ Checkmate в рамках авиасалона Dubai Airshow, проявляют интерес к истребителю.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал «Звезде», что этот самолет по многим характеристикам превосходит своих конкурентов.

При создании новейшего российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate применялись технические решения, уже отработанные на истребителях пятого поколения Су-57.

Впервые был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Планируется, что в воздух машина поднимется в 2023 году. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, серийное производство истребителя начнется в 2026 году.