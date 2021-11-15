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СМИ: в России могут отключить более половины корпоративных номеров

Роман Захаров
07:18 15.11.2021
Свыше половины корпоративных клиентов мобильных операторов к настоящему моменту не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА.
СМИ: в России могут отключить более половины корпоративных номеров
© Фото: pexels.com
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В России с 1 декабря могут отключить более половины корпоративных номеров из-за несоблюдения закона о «серых» sim-картах. Об этом говорят данные аналитиков и мобильных операторов.

Поправки к закону «О связи» предписывают всем подключаемым юридическим лицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) сведения о пользователях sim-карт. С 1 июня текущего года необходимо вносить в ЕСИА данные о новых корпоративных абонентах, пользователей уже действующих номеров нужно зарегистрировать до 1 декабря. Если этого не сделать, то оказание услуг с 1 декабря 2021 года будет приостановлено.

Специалисты рассказали, что свыше половины корпоративных клиентов мобильных операторов к настоящему моменту не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА. Сейчас на территории РФ действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт, пишет «Коммерсант».

Трудность, по мнению экспертов, заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на портале государственных слуг, и большая их часть не знает, что их могут отключить, если они не внесут нужные сведения.

Как, в свою очередь, сообщили в Минцифры, регистрация sim-карт в данный момент идет согласно графику, а корпоративные абоненты получают от ведомства «напоминание о необходимости подать сведения». Операторы, подчеркнули в министерстве, «разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание».

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