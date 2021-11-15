В РАН рассказали, когда на МКС принимают экстренные меры из-за риска столкновения с космическим мусором

Риск столкновения МКС с космическим мусором существует всегда. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, отметив, что решения о каких-либо экстренных мерах в связи с возможным столкновением принимаются, когда такой риск возрастает.

«Сразу скажем, что это страшная вещь. Страшная вещь в том случае, если орбиты пересекаются. Не только орбиты пересекаются, а могут повстречаться. И уровень вероятности встречи - он всегда не нулевой. То есть постоянно, пока летает МКС, такая угроза есть. Почему? Потому что, на самом деле, мусора очень много. Это же все подсчитано. Фрагменты этого мусора, они сейчас насчитывают, примерно, 25 тысяч, если фрагментами считать все, что больше 10 сантиметров. Это очень много. Но космос большой. Даже околоземный космос большой. Поэтому не каждый день такая угроза есть. Но такая угроза постоянна в том плане, что вероятность столкновения всегда остается. Эту вероятность всегда оценивают, считают орбиты всех этих 25 тысяч осколков. Каждую секунду оценивается, где находятся осколки и возможно ли столкновение. Если вероятность столкновения выше чем 2-3%, то принимается решение о том, делать ли маневр уклонения или какие-то более серьезные меры, как, например, вообще перебраться в "Союз". Сейчас оценили такую угрозу как заметную и стоящую того, чтобы принять соответствующие меры предосторожности», - объяснил эксперт.

При этом ученый добавил, что возросший сегодня риск столкновения МКС с космическим мусором является обычным делом.

«Сказать, что то, что сегодня произошло, это что-то необычное, нельзя. Уровень опасности, по оценкам, выше, чем было до сих пор, и маневр уклонения, по-видимому, необходим», - резюмировал Натан Эйсмонт.

Ранее специалист подмосковного Центра управления полетами во время разговора с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым сообщил, что из-за вероятности столкновения МКС с космическим мусором экипажу придется укрыться в корабле «Союз» и на американском сегменте станции.

Позже из переговоров космонавтов с Землей стало ясно, что космический мусор пролетел мимо МКС, однако существует вероятность их повторного сближения примерно через полтора часа.