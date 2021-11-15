Свыше тысячи человек прошли лечение от COVID-19 в медцентре МО РФ в Бурятии

Более тысячи человек прошли лечение от COVID-19 в современном медицинском центре Минобороны России в Бурятии. В их числе - порядка 300 пациентов из числа гражданского населения, сообщили в военном ведомстве.

Многофункциональный медцентр расположен в военном городке Сосновый Бор, он построен на территории госпиталя Восточного военного округа. Ежесуточно в медучреждении несут дежурство и оказывают помощь порядка 65 высококвалифицированных военных специалистов, из них 20 врачей и 35 медсестер. Все медицинские специалисты предварительно прошли обязательную доподготовку и обучение в Санкт-Петербурге.

Как отметили в Минобороны, в медцентре могут лечить не только инфекционные заболевания, но и любые терапевтические патологии. Процедурные кабинеты и палаты оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет оказывать неотложную помощь на высоком технологичном уровне. Кроме того, в учреждении имеется своя станция по добыче сжиженного медицинского кислорода, который через систему центральной подачи кислорода поступает в палаты и подведен к каждой койке.

Ранее сообщалось, что более 200 специалистов военно-медицинской службы борются с коронавирусом в больницах нескольких городов Тульской области.