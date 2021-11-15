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Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российским истребителем Checkmate

Андрей Аркадьев
12:00 15.11.2021
В городе Дубай в рамках международного авиасалона Dubai Airshow проходит премьерный зарубежный показ самолета.
Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российским истребителем Checkmate
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
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В Объединенных Арабских Эмиратах проявляют интерес к российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Красивый, хороший самолет получился. Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересовались, хотят более детально посмотреть и обсудить машину», - отметил Чемезов.

Глава госкорпорации выразил уверенность, что Checkmate будет пользоваться спросом и со стороны других стран, с которыми запланированы встречи, поскольку российский истребитель имеет ряд преимуществ перед остальными самолетами.

«Во-первых, этот самолет открытой конфигурации: мы предлагаем базу, на нее можем подвесить любое вооружение, которое пожелает заказчик. Кроме того, устанавливается различная электроника, средства радиоэлектронной борьбы, средства для захвата целей и так далее», - сказал Чемезов.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал «Звезде», что за счет сокращения одной силовой установки истребитель будет дешевле обходиться авиакомплексу. При этом все радиолокационные, навигационные средства, а также средства авиационного поражения и оборудование самолета максимально унифицированы с флагманом Су-57.

Впервые новейший российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Планируется, что в воздух машина поднимется в 2023 году. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, серийное производство истребителя начнется в 2026 году.

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