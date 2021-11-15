Черноморский флот проводит совместные учения с ВМС Алжира в Средиземном море

Черноморский флот проводит учения «Совместные военно-морские маневры-2021» с ВМС Алжира в Средиземном море.

В них участвует отряд кораблей ЧФ из состава постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море: фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742».

Со стороны Алжира участие принимают фрегат «Харрад» с вертолетом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

Морская фаза учений состоится 16-17 ноября, она пройдет в юго-западной части Средиземного моря, в полигонах боевой подготовки ВМС Алжира. Там моряки двух стран отработают борьбу с пиратством, незаконной транспортировкой грузов, терроризмом, а также распространением оружия массового поражения.

Для морской фазы сформирован единый штаб международного корабельного соединения. Согласован протоколу, согласно ему командиром объединенного соединения назначен алжирский контр-адмирал Каид Нордин, а начальником штаба соединения - командир Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Штаб размещен на борту флагманского корабля ВМС Алжира. Итоги учений подведут 18-19 ноября на военном-морской базе Алжира в береговом штабе учений.