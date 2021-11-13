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Отряд кораблей ЧФ примет участие в российско-алжирском военно-морском учении

Кира Карон
08:17 13.11.2021
Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксирного судна «СБ-742» из состава постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море прибыл в порт Алжир для участия в международном учении «Совместные военно-морские маневры – 2021» с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.

Учение продлится до 20 ноября. В ходе береговой фазы экипажи российских и алжирских кораблей проведут учения по связи, брифинги по эпизодам совместных действий, тренировки досмотровых групп, показательное учение по борьбе за живучесть и предпоходовую конференцию пред морской фазой учения.

Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки.

В соответствии с согласованным сторонами протоколом, учением руководит представитель ВМС Алжира - командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин. Руководителем учения от российской стороны назначен командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат «Харрад» с вертолетом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

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