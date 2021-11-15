Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аромат пятого поколения: в России создали парфюм с запахом истребителя Checkmate

Андрей Аркадьев
10:40 15.11.2021
Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета.
Аромат пятого поколения: в России создали парфюм с запахом истребителя Checkmate
© Фото: Ростех
Читайте нас на:

В России создали парфюм с ароматом однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, сообщает пресс-служба Ростеха. Парфюмерную воду можно увидеть на международном авиасалоне Dubai AirShow 2021, там же проходит и премьерный зарубежный показ самого самолета.

При создании аромата парфюмеры использовали образцы стекла, металла и кожаной отделки кабины в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха. Крышка флакона выполнена в виде черного шахматного коня. Парфюм выпущен в формате 50 мл.

«Парфюмерная вода The Checkmate подчеркивает надежность и современность самолета, а также готовность к работе в любых условиях: под палящим солнцем пустыни, в субтропической и гористой местности, а также в условиях Крайнего Севера и тропиков, что отражает большой экспортный потенциал и конструктивную адаптивность машины», - сообщает пресс-служба.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал «Звезде», что Checkmate по многим характеристикам превосходит своих конкурентов.

Впервые новейший российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Планируется, что в воздух машина поднимется в 2023 году. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, серийное производство истребителя начнется в 2026 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:41 В стране и мире
Экипажу МКС рекомендовали спрятаться из-за угрозы столкновения с космическим мусором
08:59 Армия
Флагман Шестого флота ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
08:13 В стране и мире
Видео
Электричество, отопление и интернет: белорусские военнослужащие построили лагерь для беженцев на границе с Польшей
07:18 В стране и мире
СМИ: в России могут отключить более половины корпоративных номеров
01:03 В стране и мире
Гинцбург рассказал о последствиях многократной ревакцинации от COVID-19
Популярное
СМИ сообщили о массовой драке мигрантов в Петербурге
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Названа главная естественная угроза для выживания человечества
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.