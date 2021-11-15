Аромат пятого поколения: в России создали парфюм с запахом истребителя Checkmate

В России создали парфюм с ароматом однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, сообщает пресс-служба Ростеха. Парфюмерную воду можно увидеть на международном авиасалоне Dubai AirShow 2021, там же проходит и премьерный зарубежный показ самого самолета.

При создании аромата парфюмеры использовали образцы стекла, металла и кожаной отделки кабины в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха. Крышка флакона выполнена в виде черного шахматного коня. Парфюм выпущен в формате 50 мл.

«Парфюмерная вода The Checkmate подчеркивает надежность и современность самолета, а также готовность к работе в любых условиях: под палящим солнцем пустыни, в субтропической и гористой местности, а также в условиях Крайнего Севера и тропиков, что отражает большой экспортный потенциал и конструктивную адаптивность машины», - сообщает пресс-служба.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал «Звезде», что Checkmate по многим характеристикам превосходит своих конкурентов.

Впервые новейший российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Планируется, что в воздух машина поднимется в 2023 году. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, серийное производство истребителя начнется в 2026 году.