Электричество, отопление и интернет: белорусские военнослужащие построили лагерь для беженцев на границе с Польшей

На территорию Белоруссии беженец Шван прибыл в конце октября. В лагере живет с момента его основания, то есть одну неделю. Как и многие другие беженцы, накопления он потратил на документы и билеты для въезда в Белоруссию. Из Иракского Курдистана он добрался до Дубая, дальше самолетом до Минска. Купил походное снаряжение, оставшиеся деньги ушли на такси чтобы доехать до границы. На вопрос вернулся бы он сейчас домой, отвечает отказом.

«В моей стране постоянные проблемы, постоянно идут бои. Шииты нападают на суннитов, а я суннит. Каждый день сражения, никакой работы, никаких денег, нет ничего. У меня проблемы с ногой, я не могу нормально работать», - рассказывает сейчас Шван.

Новая группа мигрантов направляется к границе с Польшей. Лагерь с каждым днем пополняется новыми обитателями. Очередную группу беженцев заметили на одной из заправок в Гродненском районе. Это финальная точка перед пограничным пунктом «Брузги-Кузница» под Гродно, куда можно добраться на транспорте из Минска. Поездка до границы удовольствие недешевое.

Всем, кто находится в зоне действия польских операторов связи, приходят на телефон сообщения на английском: «Граница закрыта, не верьте белорусским властям. Отправляйтесь обратно в Минск и не принимайте от белорусских военных никаких таблеток». О каких именно таблетках идет речь, непонятно. Что действительно беженцы получают от белорусов, так это продукты и лекарства. В лагерь постепенно приходит цивилизация. Заработал дизельный генератор. Люди заряжают телефоны и держат связь с внешним миром. Для соблюдения санитарных норм устанавливают биотуалеты, мусорные контейнеры.

На территории лагеря открыли несколько палаток с электричеством и отоплением. В них запускают женщин и детей ровно по 30 человек. Там им выдают разнообразную выпечку молочные продукты и йогурты.

Матерям с грудничками дают памперсы. За пять дней в лагерь доставили более 18 тонн продуктов и семь тонн воды. На месте дежурит медработник для оказания первой помощи.

«Зарезервированы койки терапевтического профиля в наших медучреждениях на случай поступления пациентов из лагеря беженцев, ну и планируем с завтрашнего дня раздавать маски, чтобы не допустить распространение инфекции», - сообщил председатель постоянной комиссии по образованию, науке и соцразвитию совета Белоруссии Виктор Лискович.

Польская сторона, поняв, что беженцы здесь надолго, подгоняют к границе все больше спецтехники и военных. Через колючую проволоку виднеются водометы. Для психологического подавления ночью на мигрантов светят из мощных прожекторов. А на случай очередного прорыва предупреждают из громкоговорителей, что в случае непослушания против них применят силу. В ночь на воскресенье очередная группа из 50 человек попыталась пройти через границу, 22 нелегала были задержаны. Сейчас большинство понимает: эту ситуацию можно решить только дипломатическим способом. Но времени остается все меньше.

«Здесь у нас никакой защиты от дождя, если будет слишком холодно, мы просто умрем. Европа виновата в том, что случилось с Ираком и Сирией. До 90-х годов в Британии, Польше, Дании, по всей Европе вы не встретили бы ни одного беженца из Ирака. Но потом люди стали мигрировать, они ищут лучшей жизни», - говорит беженец Бахадин.

Бахадин показывает следы от ножевых ранений. Он утверждает, что за критику политического режима в Ираке на него несколько раз покушались. Добравшись до Европы, он планирует устроиться на работу, и перевезти туда своих четверых детей, чтобы те получили образование и устроились в этой жизни.