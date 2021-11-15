Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Электричество, отопление и интернет: белорусские военнослужащие построили лагерь для беженцев на границе с Польшей

Олег Лавров
08:13 15.11.2021
Постояльцам лагеря белорусские власти круглосуточно оказывают разностороннюю помощь, снабжают продуктами питания и медикаментами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На территорию Белоруссии беженец Шван прибыл в конце октября. В лагере живет с момента его основания, то есть одну неделю. Как и многие другие беженцы, накопления он потратил на документы и билеты для въезда в Белоруссию. Из Иракского Курдистана он добрался до Дубая, дальше самолетом до Минска. Купил походное снаряжение, оставшиеся деньги ушли на такси чтобы доехать до границы. На вопрос вернулся бы он сейчас домой, отвечает отказом.

«В моей стране постоянные проблемы, постоянно идут бои. Шииты нападают на суннитов, а я суннит. Каждый день сражения, никакой работы, никаких денег, нет ничего. У меня проблемы с ногой, я не могу нормально работать», - рассказывает сейчас Шван.

Новая группа мигрантов направляется к границе с Польшей. Лагерь с каждым днем пополняется новыми обитателями. Очередную группу беженцев заметили на одной из заправок в Гродненском районе. Это финальная точка перед пограничным пунктом «Брузги-Кузница» под Гродно, куда можно добраться на транспорте из Минска. Поездка до границы удовольствие недешевое.

Всем, кто находится в зоне действия польских операторов связи, приходят на телефон сообщения на английском: «Граница закрыта, не верьте белорусским властям. Отправляйтесь обратно в Минск и не принимайте от белорусских военных никаких таблеток». О каких именно таблетках идет речь, непонятно. Что действительно беженцы получают от белорусов, так это продукты и лекарства. В лагерь постепенно приходит цивилизация. Заработал дизельный генератор. Люди заряжают телефоны и держат связь с внешним миром. Для соблюдения санитарных норм устанавливают биотуалеты, мусорные контейнеры.

На территории лагеря открыли несколько палаток с электричеством и отоплением. В них запускают женщин и детей ровно по 30 человек. Там им выдают разнообразную выпечку молочные продукты и йогурты.

Матерям с грудничками дают памперсы. За пять дней в лагерь доставили более 18 тонн продуктов и семь тонн воды. На месте дежурит медработник для оказания первой помощи.

«Зарезервированы койки терапевтического профиля в наших медучреждениях на случай поступления пациентов из лагеря беженцев, ну и планируем с завтрашнего дня раздавать маски, чтобы не допустить распространение инфекции», - сообщил председатель постоянной комиссии по образованию, науке и соцразвитию совета Белоруссии Виктор Лискович.

Польская сторона, поняв, что беженцы здесь надолго, подгоняют к границе все больше спецтехники и военных. Через колючую проволоку виднеются водометы.  Для психологического подавления ночью на мигрантов светят из мощных прожекторов. А на случай очередного прорыва предупреждают из громкоговорителей, что в случае непослушания против них применят силу. В ночь на воскресенье очередная группа из 50 человек попыталась пройти через границу, 22 нелегала были задержаны. Сейчас большинство понимает: эту ситуацию можно решить только дипломатическим способом. Но времени остается все меньше.

«Здесь у нас никакой защиты от дождя, если будет слишком холодно, мы просто умрем. Европа виновата в том, что случилось с Ираком и Сирией. До 90-х годов в Британии, Польше, Дании, по всей Европе вы не встретили бы ни одного беженца из Ирака. Но потом люди стали мигрировать, они ищут лучшей жизни», - говорит беженец Бахадин.

Бахадин показывает следы от ножевых ранений. Он утверждает, что за критику политического режима в Ираке на него несколько раз покушались. Добравшись до Европы, он планирует устроиться на работу, и перевезти туда своих четверых детей, чтобы те получили образование и устроились в этой жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:59 Армия
Флагман Шестого флота ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
08:13 В стране и мире
Видео
Электричество, отопление и интернет: белорусские военнослужащие построили лагерь для беженцев на границе с Польшей
07:18 В стране и мире
СМИ: в России могут отключить более половины корпоративных номеров
05:47 ОПК
Видео
Шах и мат: Мантуров озвучил преимущества самолета Checkmate на мировом рынке
01:03 В стране и мире
Гинцбург рассказал о последствиях многократной ревакцинации от COVID-19
Популярное
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Названа главная естественная угроза для выживания человечества
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.