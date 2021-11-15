СМИ: в Кабуле прогремел взрыв

В понедельник, 15 ноября, в Кабуле, в районе Коте Санги, прогремел взрыв. Об этом сообщает местное информагентство Aamaj News.

Данных о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступало. Подробности ЧП выясняются.

В начале месяца в Кабуле рядом с одной из городских больниц раздалось два мощных взрыва, после чего в районе инцидента началась стрельба. Позже выяснилось, что это был теракт. Жертвами атаки тогда стали десятки человек.