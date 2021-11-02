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СМИ сообщили о взрывах и стрельбе рядом с больницей в Кабуле

Роман Захаров
12:10 02.11.2021
О раненых и погибших в результате ЧП к настоящему моменту информации не поступало.
СМИ сообщили о взрывах и стрельбе рядом с больницей в Кабуле
© Фото: РИА Новости
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В Кабуле рядом с больницей прогремело два мощных взрыва. Об этом информирует афганский новостной канал TOLOnews в своем Twitter, ссылаясь на местные власти.

«Два взрыва прогремели в Десятом районе города Кабул... Взрывы произошли возле больницы на четыреста коек», - сказано в сообщении.

По данным журналистов, виновником инцидента мог быть террорист-смертник. Также есть информация, что неподалеку от места ЧП слышна стрельба.

О раненых и погибших к настоящему моменту ничего не сообщалось. 

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