СМИ сообщили о взрывах и стрельбе рядом с больницей в Кабуле

В Кабуле рядом с больницей прогремело два мощных взрыва. Об этом информирует афганский новостной канал TOLOnews в своем Twitter, ссылаясь на местные власти.

«Два взрыва прогремели в Десятом районе города Кабул... Взрывы произошли возле больницы на четыреста коек», - сказано в сообщении.

По данным журналистов, виновником инцидента мог быть террорист-смертник. Также есть информация, что неподалеку от места ЧП слышна стрельба.

О раненых и погибших к настоящему моменту ничего не сообщалось.