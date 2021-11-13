Медики ВС РФ помогают бороться с COVID-19 в Тульской области

Специалисты Минобороны России из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, а также Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск продолжают оказывать помощь местным жителям в Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военные-медики работают на территории больниц в городах Щекин, Новомоск, Алексин, и других медицинских учреждениях региона. Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб. К оказанию помощи всего привлечено более 200 специалистов военно-медицинской службы. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

«Пациенты поступают ежедневно, в достаточно большом количестве. Преимущественно пациенты из категории непрививавшихся, возрастной категории старше 60 лет. У них заболевание протекает достаточно тяжело. Многие из пациентов искренне сожалеют, попав на больничную койку, о том, что не вакцинировались», - рассказал старший группы специалистов-медиков ВС РФ в Киреевской ЦРБ Тульской области Дмитрий Катков.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В настоящий момент за все время оказания помощи в борьбе коронавирусной инфекцией с июня месяца текущего года военные медики Западного военного округа выписали из больниц свыше двух тысяч пациентов.