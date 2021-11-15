Гинцбург рассказал о последствиях многократной ревакцинации от COVID-19

Защитный уровень иммунитета при неоднократной ревакцинации от коронавируса сохраняется, негативного влияния выявлено не было. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что были проведены соответствующие наблюдения. При неоднократной ревакцинации организм не теряет защиту, негативных последствий нет.

«Были… наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», - цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее Гинцбург заявил, что в условиях распространения «дельта»-штамма коронавируса необходимо проводить ревакцинацию каждые шесть месяцев. Ученый подчеркнул, что в настоящее время необходимость ревакцинации является «очень критичной».