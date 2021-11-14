Гинцбург озвучил сроки ревакцинации «Спутником Лайт» в условиях «дельта»-штамма

В условиях распространения «дельта»-штамма коронавируса необходимо проводить ревакцинацию «Спутником Лайт» каждые шесть месяцев. Такую позицию высказал директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что в настоящее время необходимость ревакцинации является «очень критичной». Специалист объяснил, что в методических рекомендациях российского Минздрава указан именно полугодовой срок для повторной вакцинации и в реалиях распространения новой формы коронавируса он его полностью поддерживает.

«Будет какой-то другой штамм - тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее людям с низким иммунным ответом посоветовали проходить ревакцинацию через полгода. Соответствующую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.