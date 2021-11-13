Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вблизи города Горячий ключ произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В региональном МВД сообщили, что в результате аварии погибли два человека, пятеро пострадали.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем "Лада-Веста". В результате ДТП на месте от полученных травм скончались предполагаемый виновник и пассажир автомобиля Datsun, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести», - цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами. По факту случившегося органы следствия проводят проверку. В ведомстве добавили, что на данный момент выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее шесть человек погибли в ДТП под Челябинском. По предварительным данным, трагедия произошла при попытке обгона.