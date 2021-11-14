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В Германии назвали причину провала нацистов под Москвой

Егор Левин
08:52 14.11.2021
Оккупанты, подойдя к российской столице, столкнулись с недостаточным обеспечением и усилившимися дождями.
В Германии назвали причину провала нацистов под Москвой
© Фото: РИА Новости
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Немецкие СМИ назвали причину провала немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Флориан Штарк, автор соответствующей статьи, утверждает, что операция «Тайфун» не удалась из-за плохого материально-технического обеспечения вермахта.

Как он сообщает в тексте, нацистам не хватало даже банальных горючего и боеприпасов.

«Кроме того, и это важно, начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», - говорит Штарк.

Исходя из этого, немцы сначала сильно задержались, а затем и вовсе «так и не пришли в Москву, охваченную хаосом». Как пишет автор материала Die Welt, к ноябрю 1941 года ситуация в российской столице стала критической, немцы находились в 70-100 километрах, но советские солдаты перешли в контрнаступление уже в декабре и отбросила нацистов назад, после чего они были вынуждены отступить.

Ранее историк рассказал о вкладе советской контрразведки в разгром Японии в 1945 году. По словам Александра Здановича, она применила бесценный опыт для сбора доказательств подготовки японскими военными бактериологического оружия и многом другом.

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