В Германии назвали причину провала нацистов под Москвой

Немецкие СМИ назвали причину провала немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Флориан Штарк, автор соответствующей статьи, утверждает, что операция «Тайфун» не удалась из-за плохого материально-технического обеспечения вермахта.

Как он сообщает в тексте, нацистам не хватало даже банальных горючего и боеприпасов.

«Кроме того, и это важно, начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», - говорит Штарк.

Исходя из этого, немцы сначала сильно задержались, а затем и вовсе «так и не пришли в Москву, охваченную хаосом». Как пишет автор материала Die Welt, к ноябрю 1941 года ситуация в российской столице стала критической, немцы находились в 70-100 километрах, но советские солдаты перешли в контрнаступление уже в декабре и отбросила нацистов назад, после чего они были вынуждены отступить.

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