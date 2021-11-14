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Врач назвал осложняющие течение COVID-19 факторы

Кира Карон
06:35 14.11.2021
Течение заболевания будет зависеть от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента.
Врач назвал осложняющие течение COVID-19 факторы
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин рассказал, что клиническая картина коронавирусной инфекции индивидуальна для каждого пациента. Но есть и общие факторы, которые отягчают течение болезни.


«Любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. Хотя, к счастью, только 5-15% переносят эту болезнь тяжело», – сказал Черемушкин.

Течение заболевания, как отметил врач, будет зависеть от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента.

«Здесь будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка, то есть полученная доза вируса», - сказал эксперт.

Врач отметил, что к сожалению, есть случаи, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких.

 
«У молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома (тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких, – Прим. ред.)», – добавил врач в интервью радио Sputnik.

В заключение врач-терапевт уточнил, что самым надежным на сегодняшний день способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация.

Ранее в пресс-службе государственной компании «Промомед» сообщили, что первый российкий инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса под названием «Арепливир» прошел регистрацию и начнет поступать в медицинские учреждения до конца 2021 года.

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