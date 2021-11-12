Зарегистрирован первый российский инъекционный препарат для лечения COVID-19

В пресс-службе государственной компании «Промомед» сообщили, что первый российкий инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса под названием «Арепливир» прошел регистрацию и начнет поступать в медицинские учреждения до конца 2021 года.

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК "Промомед" ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса. Новое средство получило название «КовБАД».