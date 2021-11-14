Опубликовано видео мощного пожара на металлургическом комбинате в Липецке
В экстренных службах сообщается об одном пострадавшем из-за инцидента.
© Видео: @chp48dtp, Instagram © Фото: nomer48.ru Instagram
В Сеть опубликовали кадры полыхающего металлургического комбината в Липецке. Судя по видео, ярко разгоревшееся пламя видно даже на большом расстоянии от очага возгорания. Видео публикует Instagram-аккаунт «ЧП48 ДТП ЛИПЕЦК».
Сообщается, что в результате инцидента пострадал один рабочий, его извлекли из-под завалов. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что его госпитализировали в медучреждение.
В СМИ также уточнили, что из-за взрыва на липецком металлургическом комбинате повредилась крыша. При этом в одном из цехов промышленного здания произошел пожар.