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В «Фобосе» рассказали, что снег в 5-6 см накроет Центральную Россию на предстоящей неделе

Елизавета Потейчук
15:16 14.11.2021
Евгений Тишковец рассказал, что под конец ноября в Центральную Россию придет настоящая зима, возможно, с январскими морозами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал о том, какая погода ожидает Центральную Россию на предстоящей неделе. Синоптик пояснил, что в регион придет северная тяга ветров, что спровоцирует появление метеорологической зимы. По словам синоптика, к вечеру в воскресения и в ночь на понедельник в Центральной части нашей страны «пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра с порывами до 12 метров в секунду».

«Снег прекратится к девяти часам утра 15 ноября, но землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5 - 1 сантиметра. Но а воздух при этом остынет в Москве до -1.. -3 градусов, по области до 0.. -5 градусов. Ну, и, соответственно, на дорогах местами возможна слабая гололедица», - спрогнозировал Тишковец.

Однако, по словам специалиста, инициатива в атмосфере начнет переходить к скандинавскому антициклону с наступлением светлого времени суток. В результате этого вероятность осадков может свестись к минимуму. При этом, говорит Тишковец, воздух не прогреется выше 0 градусов.

«При этом стрелки барометров покажут 762 миллиметра ртутного столба, что является аномально высоким показателем, превышением нормы на 15-17 единиц. Во вторник и среду характер метеоусловий существенно изменится. На фоне повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, солнца заметно станет больше, но увеличится суточное колебание температуры. Изначально будет подмораживать до -2.. -7, и днем всего -3.. +2», - заявил синоптик.

Тишковец также сообщил о потеплении во второй половине следующей недели. Так, в четверг, по словам специалиста «Фобоса» придут снега, нахмурится небо с приближением атмосферного фронта. Столбики термометров, говорит Тишковец, под утро покажут -1.. -6 градусов, а днем -2.. +3. Осадки пойдут на следующий день, в пятницу, и температура повысится на градус-другой.

«С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твердой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой в Москве до 5-6 сантиметров, а в Подмосковье от 5 до 10 сантиметров, но а это климатические показатели наступления первого зимнего месяца. При этом температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов», - рассказал Тишковец.

Под конец ноября, сказал синоптик, зима пройдется по региону «по всем фронтам». Ударят морозы. Ночью температура составит -8.. -13 градусов, днем - до -2.. -7.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях. Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода сохранится в Дальневосточном федеральном округе. На следующей недели температура будет выше нормы на 10–20 градусов.

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