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У больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль

Елизавета Потейчук
21:09 14.11.2021
В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.
У больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль
© Фото: @Acko90467675 Twitter
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В британском Ливерпуле произошел взрыв автомобиля. В результате происшествия погиб один человек, другой получил ранения. Об этом сообщает местная полиция.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что один человек умер, а другой был доставлен в больницу, где он лечится от полученных травм, которые, к счастью, не опасны для жизни», - говорится в сообщении местной полиции на их официальном сайте.

Взрыв произошел вблизи госпиталя, в который и доставили пострадавшего, сообщает ведомство. Расследование дела продолжается. Данный процесс контролирует отдел контртерроризма.

Ранее СМИ сообщили о взрыве автомобиля рядом с аэропортом в Йемене. Жертвами взрыва могли стать десять человек.

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