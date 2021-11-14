У больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль

В британском Ливерпуле произошел взрыв автомобиля. В результате происшествия погиб один человек, другой получил ранения. Об этом сообщает местная полиция.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что один человек умер, а другой был доставлен в больницу, где он лечится от полученных травм, которые, к счастью, не опасны для жизни», - говорится в сообщении местной полиции на их официальном сайте.

Взрыв произошел вблизи госпиталя, в который и доставили пострадавшего, сообщает ведомство. Расследование дела продолжается. Данный процесс контролирует отдел контртерроризма.

Ранее СМИ сообщили о взрыве автомобиля рядом с аэропортом в Йемене. Жертвами взрыва могли стать десять человек.