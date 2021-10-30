СМИ сообщили о взрыве автомобиля рядом с аэропортом в Йемене

В СМИ появилась информация о том, что на юге Йемена вблизи аэропорта в Адене взорвался заминированный автомобиль. ЧП произошло на востоке города на въезде в аэропорт в управе Хормаскар, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Очевидцы в Twitter сообщают о десяти погибших в результате взрыва.

Ранее в прессе также сообщали о взрывах в Дамаске. Во время следования армейского автобуса, говорилось в СМИ, взрывные устройства привел в действие террорист.