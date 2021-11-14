Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Часовой памяти: в Дагестане поставили монумент в честь воинов и тружеников тыла времен войны

Антон Балзовский
Елизавета Потейчук
21:48 14.11.2021
Место возведения мемориала в Каспийске было одной из главный целей фашистской Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В республике Дагестан в городе Каспийске в пятницу, 12 ноября, открыли новый памятник воинам, труженикам тыла, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Сражаться с врагом 80 лет назад ушли 180 тысяч коренных жителей Дагестана. Однако вернулась с войны лишь половина из них.

По всей России «Молчаливое эхо войны» - четырнадцатый подобный мраморный монумент. В Дагестане от мала до велика знают о вкладе Каспийской флотилии в победу над фашизмом. Именно ее курсанты помогли отогнать немцев от Москвы и не дали добраться до бакинской нефти и захватить Кавказ. Так, корвет под названием «Дагестан» начинает церемонию открытия стеллы павшим героям в Великой Отечественной войне.

«Этот памятник отличается тем, что мы впервые на Кавказе. На Кавказе мы не ставили памятников. А Кавказ это то место, где произошел коренной перелом, именно здесь Гитлер понял, что ему не победить», - заявил руководитель Департамента военной контрразведки Николай Юрьев.

Место, где установили мемориал, было одной из главных целей третьего Рейха, так как именно здесь были расположены стратегически важные нефтяные месторождения, которые жаждала заполучить Германия. В 1942-43-ем годах фашисты перебросили сюда огромные силы для захвата цели, но в итоге потеряли около 300 000 человек. Несмотря на то, что многие солдаты отправились защищать другие советские города, воинам Кавказа удалось отстоять свой край. Одновременно с этим проходила Сталинградская битва - одна из самых кровопролитных в истории. Дагестанские труженики тыла и моряки Каспийской флотилии внесли свой весомый вклад в победу, изменившую ход Великой Отечественной войны.

Все испытания самой страшной войны в истории человечества уроженцы Дагестана прошли с честью. Каждый второй ушедший на фронт солдат отдал свою жизнь ради победы. Муса Багаудинов лишился на этой войне двух старших братьев. Сам Багаудинов также ушел на фронт добровольцем несмотря на то, что для армии Муса был еще слишком юным. Ему пришлось даже прибавить два года к реальному возрасту.

«Дали мне разрешение, военный билет и паспорт. И направили через Баку, через Тбилиси в город Гродно. Там остановили нас, дали нам обучение. Мы же винтовки даже не видели», - вспоминает ветеран войны.

Дагестанцы приняли участие практически во всех ключевых боях Великой Отечественной. И мемориал «Молчаливое эхо войны» появился на набережной Каспийска в память о тех, кто отдал свою жизнь в боях за мирное небо над головой. Монумент возвели при поддержке Министерства обороны и департамента военной контрразведки ФСБ России. Контрразведчики во время войны шли плечом к плечу с красноармейцами.

Мемориал на берегу Каспия будет стоять на страже исторической памяти, чтобы никто не забыл о подвиге уроженцев Дагестана. На монументе высечены слова песни на стихи Расула Гамзатова: «Не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:26 В стране и мире
СМИ: на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв
18:31 В стране и мире
Австрия вводит локдаун для непривитых от COVID-19
18:10 Спорт
Российские хоккеисты победили команду Чехии и взяли бронзу на Кубке Карьяла
17:57 В стране и мире
Видео
Мантуров рассказал о новых самолетах, которые будут задействованы во внутренних рейсах РФ
18:00 В стране и мире
статья
Заплыв на грани: почему американские корабли в Черном море могут представлять опасность
Популярное
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.