Часовой памяти: в Дагестане поставили монумент в честь воинов и тружеников тыла времен войны

В республике Дагестан в городе Каспийске в пятницу, 12 ноября, открыли новый памятник воинам, труженикам тыла, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Сражаться с врагом 80 лет назад ушли 180 тысяч коренных жителей Дагестана. Однако вернулась с войны лишь половина из них.

По всей России «Молчаливое эхо войны» - четырнадцатый подобный мраморный монумент. В Дагестане от мала до велика знают о вкладе Каспийской флотилии в победу над фашизмом. Именно ее курсанты помогли отогнать немцев от Москвы и не дали добраться до бакинской нефти и захватить Кавказ. Так, корвет под названием «Дагестан» начинает церемонию открытия стеллы павшим героям в Великой Отечественной войне.

«Этот памятник отличается тем, что мы впервые на Кавказе. На Кавказе мы не ставили памятников. А Кавказ это то место, где произошел коренной перелом, именно здесь Гитлер понял, что ему не победить», - заявил руководитель Департамента военной контрразведки Николай Юрьев.

Место, где установили мемориал, было одной из главных целей третьего Рейха, так как именно здесь были расположены стратегически важные нефтяные месторождения, которые жаждала заполучить Германия. В 1942-43-ем годах фашисты перебросили сюда огромные силы для захвата цели, но в итоге потеряли около 300 000 человек. Несмотря на то, что многие солдаты отправились защищать другие советские города, воинам Кавказа удалось отстоять свой край. Одновременно с этим проходила Сталинградская битва - одна из самых кровопролитных в истории. Дагестанские труженики тыла и моряки Каспийской флотилии внесли свой весомый вклад в победу, изменившую ход Великой Отечественной войны.

Все испытания самой страшной войны в истории человечества уроженцы Дагестана прошли с честью. Каждый второй ушедший на фронт солдат отдал свою жизнь ради победы. Муса Багаудинов лишился на этой войне двух старших братьев. Сам Багаудинов также ушел на фронт добровольцем несмотря на то, что для армии Муса был еще слишком юным. Ему пришлось даже прибавить два года к реальному возрасту.

«Дали мне разрешение, военный билет и паспорт. И направили через Баку, через Тбилиси в город Гродно. Там остановили нас, дали нам обучение. Мы же винтовки даже не видели», - вспоминает ветеран войны.

Дагестанцы приняли участие практически во всех ключевых боях Великой Отечественной. И мемориал «Молчаливое эхо войны» появился на набережной Каспийска в память о тех, кто отдал свою жизнь в боях за мирное небо над головой. Монумент возвели при поддержке Министерства обороны и департамента военной контрразведки ФСБ России. Контрразведчики во время войны шли плечом к плечу с красноармейцами.

Мемориал на берегу Каспия будет стоять на страже исторической памяти, чтобы никто не забыл о подвиге уроженцев Дагестана. На монументе высечены слова песни на стихи Расула Гамзатова: «Не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей».