Армия Залпы кораблей и алые гвоздики: в Каспийске открыли Мемориал в честь героев ВОВ Николай Баранов Кира Тило Экипажи кораблей КФЛ произвели залпы в честь мужества и героизма защитников Отечества. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в торжественной церемонии открытия Мемориала защитникам Отчества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мероприятие состоялось в городе Каспийске на площадке возле городской набережной. В ходе митинга, посвященного открытию мемориала, экипажи кораблей КФл, стоящих на рейде Каспийска, произвели залпы из артиллерийских орудий в честь мужества и героизма доблестных защитников Отечества. Затем все присутствующие под звуки военного оркестра возложили алые гвоздики к подножию мемориала. Одновременно с борта ракетного корабля «Дагестан» экипаж возложил венок на воду. В заключительной части мероприятия роты почетного караула КФл и Пограничного Управления ФСБ РФ по Республике Дагестан прошли торжественным маршем. © Минобороны РФ В обеспечении мероприятия от КФл были задействованы отряд военных кораблей для торжественного салюта в честь открытия воинского мемориала, военнослужащие почетного караула, знаменная группа, салютная группа с оружием и холостыми патронами, часовые с карабинами, а также военный оркестр флотилии. © Минобороны РФ На церемонии присутствовали представители командования КФл, правительство и администрация Республики Дагестан, ветераны Великой Отечественной войны, представители Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, жители Республики Дагестан, гости из других регионов, члены ветеранских, молодежных и общественных организаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика