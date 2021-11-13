Залпы кораблей и алые гвоздики: в Каспийске открыли Мемориал в честь героев ВОВ
Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в торжественной церемонии открытия Мемориала защитникам Отчества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Мероприятие состоялось в городе Каспийске на площадке возле городской набережной. В ходе митинга, посвященного открытию мемориала, экипажи кораблей КФл, стоящих на рейде Каспийска, произвели залпы из артиллерийских орудий в честь мужества и героизма доблестных защитников Отечества. Затем все присутствующие под звуки военного оркестра возложили алые гвоздики к подножию мемориала. Одновременно с борта ракетного корабля «Дагестан» экипаж возложил венок на воду. В заключительной части мероприятия роты почетного караула КФл и Пограничного Управления ФСБ РФ по Республике Дагестан прошли торжественным маршем.