Футбольный эксперт объяснил поражение России от Хорватии

Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе со «Звездой» высказал свое мнение по поводу поражения российской сборной в матче с национальной командой Хорватии в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022. По его словам, наши игроки бились достойно, однако для победы недостаточно крепкой обороны.

«К сожалению, фортуна, которая была с нашей сборной после назначения Валерия Георгиевича Карпина, в самый последний момент отвернулась от нас и сыграла злую шутку - сами себе забили. Ни в чем невозможно упрекнуть ребят, бились все, как могли, но все-таки когда ты собираешься ехать на чемпионат мира, надо не только уметь обороняться, но и забивать», - пояснил Горсков.

Теперь, говорит эксперт, команде остается только набираться сил и дождаться жеребьевки, которая пройдет 26 ноября, чтобы узнать своих соперников по стыковым матчам.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он также заявил, что плохая погода не повлияла на исход игры.