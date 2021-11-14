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Прошедшие вакцинацию от COVID-19 смогут с 15 ноября посетить Камбоджу

Елизавета Потейчук
19:23 14.11.2021
По мнению премьер-министра страны, данное решение позволит полностью открыться стране.
Прошедшие вакцинацию от COVID-19 смогут с 15 ноября посетить Камбоджу
© Фото: pexels.com
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Премьер-министр Камбоджи Хун Сен принял решение с 15 ноября отменить требование недельного карантина для привитых туристов. Об этом сообщило издание Phnom Penh Post.

«Премьер-министр Хун Сен решил отменить все карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников и посетителей - как камбоджийцев, так и иностранных граждан - начиная с 15 ноября», - говорится в публикации.

Хун Сен в специальном послании органам власти сообщил, что снятие ограничений «позволит стране полностью открыться» и что оно «отражает политику других стран региона». При этом, по его словам, двухнедельный карантин должны пройти те туристы, которые не прошли вакцинацию, ибо прививку от коронавируса сделали 88% населения Камбоджи.

При въезде в страну туристам останется лишь сдать экспресс-тест на COVID-19 и дождаться его результатов, не покидая жилья, в котором они находились. В случае отрицательного показателя путешенственники получат право путешествовать по всей Камбодже.

Тем не менее несмотря на непризнание российской вакцины «Спутник V» для российских туристов все же открыт ряд стран. Среди них - Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Египет, Иордания, Катар, Кипр, Ливан, Маврикий, ОАЭ, Словения, Таиланд, Турция, Хорватия и Хорватия. Кроме того, с 15 ноября Израиль разрешит въезд привитым «Спутником V».

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