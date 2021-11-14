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Российские хоккеисты победили команду Чехии и взяли бронзу на Кубке Карьяла

Елизавета Потейчук
18:10 14.11.2021
Заключительный для нашей команды матч закончился со счетом 5:2.
Российские хоккеисты победили команду Чехии и взяли бронзу на Кубке Карьяла
© Фото: Markku Ulander, imago, Globallookpress
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В матче третьего тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла по хоккею сборная России одержала победу над национальной командой Чехии. Игра закончилась со счетом 5:2.

В составе российской команды забитыми шайбами отличились Дмитрий Воронков, дважды поразивший ворота противников на 18-й и 23-й минуте, Александр Елесин на четвертой минуте, Никита Тертышный на 32-й минуте, а также Артем Галимов на 58-й минуте. У чешской команды результативными оказались Матей Странски на 40-й минуте и Давид Каше на 50-й минуте.

Ранее сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу финнов.

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