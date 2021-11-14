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Карпин рассказал о подготовке к матчу сборной РФ с Хорватией

Алексей Курильченко
11:10 14.11.2021
Российская команда провела работу по изучению тактики соперника.
Карпин рассказал о подготовке к матчу сборной РФ с Хорватией
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о подготовке команды перед матчем с командой Хорватии на отборочном этапе Чемпионата мира-2022. По словам специалиста, команда имеет представление о тактике хорватов.

«Подготовка сама по себе такая же. Как будет играть Хорватия, представляем. Не то, что знаем. Могут и 4-3-3, или 4-4-2 с ромбом как в Москве. С остальных точек зрения легче, конечно. Тогда познакомились за два дня до игры. Сейчас два с половиной сбора, если их можно так назвать», - сказал Карпин на пресс-конференции.

Защитник Георгий Джикия отметил, что команда внимательно изучила игру сборной Хорватии. В сборной РФ считают хорватов достойным соперником.

«Конечно, разбирали, смотрели сильные стороны, как команда атакует. Без подробностей сейчас. Но работу провели. Стоит отмечать не по фамилиям, перечислять долго, футболисты квалифицированные. Отметим саму Хорватию. Сильный соперник, хороший», - сказал спортсмен.

Также в ходе пресс-конференции Карпин заявил, что Хорватия на матче будет играть так, как позволит им российская сборная. Тренер подчеркнул, что планирует играть в атакующем стиле.

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